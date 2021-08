ATV trotzt der Atmosphäre

Fabio Krempel krempelte die Ärmel hoch und war der beste Hückeswagener Torschütze beim Remis in der Klingenhalle.

Landesliga: Panther III beißen HGR II.

Von Andreas Dach, Fabian Herzog und Peter Kuhlendahl

HSG Bergische Panther III – HG Remscheid II 24:23 (10:14). Gleich am zweiten Spieltag gab es den ersten bitteren Rückschlag für die Gäste. „Wir haben es einfach nicht geschafft, unsere Überlegenheit bereits vor der Pause auszubauen“, meinte ein enttäuschter HGR-II-Coach Jacek Krajnik, der dann erleben musste, wie die Panther 20 Sekunden vor dem Ende in Unterzahl den Siegtreffer erzielten. „Das war schon ein wenig glücklich“, musste Panther-III-Coach Boris Komuczki eingestehen, der seinem Team für dessen tolle kämpferische Leistung ein großes Lob aussprach.

HSG-III-Tore: Kotthaus (6), Alof (6/3), Jörgens (5), Brösch (3), Jeschke (2), Peters, Klewinghaus (je 1).

HGR-II-Tore: Kinder (7), Pflüger (4), A. Jungjohann, Stausberg (je 3), S. Raguß, Franz (je 2), Pfeiffer (2/1).

HSG Radevormwald/Herbeck – WMTV Solingen 24:20 (13:8). Pascal Jäschke war der Mann des Tages beim schwer erkämpften zweiten Saisonerfolg der HSG. Der Linksaußen erzielte die Hälfte der Gastgeber-Tore, hatte nur einen Fehlversuch. „Schade, dass dieser Wurf nur an den Pfosten ging“, sagte Jäschke. Ansonsten basierte der Sieg in erster Linie auf einer starken Abwehrleistung. „Sie hat so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe“, machte Spielertrainer Roman Warland deutlich. Im Spiel nach vorne sah er hingegen noch erhebliche Defizite: „Vor allem aus dem Positionsangriff heraus.“ Gecoacht wurde das Team von Carsten Urspruch, normalerweise Trainer der Zweiten. „Ich war nur Urlaubsvertretung“, verwies er auf das Fehlen von Simon Broch. Tore: Jäschke (12/3), Sahan, Grassow (je 3), Franken, Droste, Warland (je 2).

HSG Velbert/Heiligenhaus – HC Wermelskirchen 34:21 (16:8). Bei einem enttäuschenden HCW konnte nur Torhüter Damian Franecki und Haupttorschütze Julian Benscheidt ein paar Akzente setzen. Sie nahm Spielertrainer Björn Sichelschmidt von seiner Kritik aus: „Wir haben vieles vermissen lassen und den Kampf nicht richtig angenommen.“ Er führte weiter aus: „So wird es schwierig, Spiele in der Landesliga zu gewinnen.“ Tore: Benscheidt (5), Tiede (4), Reisdorf (4/1), Schneider (3), Sichelschmidt (2), Sieber, Hedderich, Stöcker (je 1).

Bergischer HC III – ATV Hückeswagen 22:22 (11:11). Ein komisches Spiel erlebte der ATV in der Klingenhalle. „Vor den erwarteten fünf Zuschauern“, sagte Hückeswagens Trainer Sebastian Mettler spöttisch, der die „Klimaanlage als das Lauteste“ empfand. Beim 21:18 (55.) führte seine Mannschaft noch deutlich, machte den Sack aber nicht zu. Am Ende ärgerten sich die Gäste über zwei ausbleibende Pfiffe in den letzten Angriffen. Stark beim ATV: Keeper Yannik Haybach. Tore: Krempel (7), Siebert (5), Dembowski (4), Sielmann, Scheider (je 2), Hoffmann, Höhfeld (je 1).