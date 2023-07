Ralf Trögel legt Ämter nieder

FCR braucht neuen Schatzmeister.

Remscheid. Diese Personalie dürfte schmerzen: Der FC Remscheid muss sich einen neuen Schatzmeister und einen neuen Schiedsrichterbetreuer suchen. Ralf Trögel hat beide Ämter am 30. Juni auf persönlichen Wunsch beendet.

Über die näheren Hintergründe seiner Entscheidung ist nichts bekannt. Fakt ist: Der Steuerberater hat mit akribischer Arbeit maßgeblich dazu beigetragen, den Verein in den vergangenen Jahren wieder in ein ruhiges Fahrwasser zu bringen. Er hatte 2018 das Amt des Schatzmeisters in einer sehr angespannten finanziellen Situation übernommen. Zu seinen größten Erfolgen hatte die Wiedererlangung der Gemeinnützigkeit gehört, die dem Verein kurzfristig aberkannt worden war. Dafür ist der FCR ihm genauso dankbar wie für die finanzielle Konsolidierung. In einer Pressemitteilung des Clubs heißt es: „Der FC Remscheid ist heute steuerlich und finanziell gut aufgestellt.“

Trögel verfügt über beste Kontakte zum Fußball-Verband Niederrhein und zum Westdeutschen Fußball-Verband. Von beiden Verbänden erhielt der Remscheider im Jahr 2022 Ehrennadeln in Gold beziehungsweise Silber.

Über seine Nachfolge will der FCR in Kürze entscheiden. Das gilt auch für die Position des Schiedsrichterbetreuers. ad