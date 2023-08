Trio ist flott unterwegs

Radsport: Adler „fliegen“ durch Hamburg.

Hamburg/Remscheid. Die BEMER Cyclassics in Hamburg gelten als größtes Jedermann-Radrennen in Europa. Jahr für Jahr ziehen die Wettbewerbe rund 18.000 Teilnehmer an, die sich auf unterschiedlich langen Strecken messen. Dazu gehörte diesmal auch ein Trio des RV Adler Lüttringhausen. Anja und Tobias Berg stellten sich der 60 Kilometer langen Strecke, Jan Küpper nahm sogar 100 Kilometer unter die Reifen. Sie waren sich im Anschluss einig: „Das war nicht unser letzter Besuch in der schönen Hansestadt.“

Zumal es aus sportlicher Sicht prächtig lief. Die Route führte die Remscheider aus der Stadt hinaus durch abwechslungsreiche Landschaften und charmante Ortschaften. Doch Vorsicht: Das Rennen ist anfällig für gefährliche Stürze. Speziell Jan Küpper hatte Glück – er konnte dreimal ausweichen. Und sich auf sein Rennen konzentrieren, bei welchem er in einem Feld von 5994 Startern einen hervorragenden elften Platz belegte (2.17 Stunden). Damit wurde er Fünfter in der Altersklasse. Sein Schnitt hatte bei 44,7 km/h gelegen.

Tobias Berg wurde 16. in der Gesamtwertung und Vierter in seiner Altersklasse. Noch weiter vorne landete Anja Berg: Rang sieben bei den Frauen, Rang drei in der Altersklasse. ad