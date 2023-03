Trio des RTV fährt zur DM nach München

Beim Abschluss-Turnier des Rheinischen Hallenchampionats in Leverkusen waren vor einigen Tagen auch Aktive der Lenneper TG und des Remscheider TV im Einsatz.

Dabei zeigten die Bogenschützinnen und -schützen aus beiden Clubs starke Leistungen. Beeindruckend war die von Lutz Murawsky vom RTV. In der Disziplin „Blank Master“ belegte er bei allen fünf Turnieren und natürlich auch in der Gesamtwertung den ersten Platz. Mit 541 Ringen stellte er zudem einen neuen Landes- und Deutschenrekord auf.

+ Lutz Murawsky (r.) und Jürgen Kröll fahren zur DM. © RTV

Teamkollege Jürgen Kröll war sowohl mit dem Blank- als auch mit dem Langbogen am Start. Rang zwei beziehungsweise Platz eins lautete seine Bilanz in der Gesamtwertung. Gemeinsam mit Thomas Jahr wird das RTV-Duo am kommenden Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in München im Einsatz sein. In Leverkusen waren außerdem Nicole und Andreas Tillmanns, Hans-Werner Johann und Anja Murawsky für den RTV dabei.

Über sechs Pokale beim letzten Hallenchampionat konnte sich die LTG freuen, die mit acht Aktiven am Start war. Erste Plätze gingen an Cedric Neumann (Compound Männer) und die Compound-Mannschaft mit Oliver Manz, Cedric und Sabine Neumann sowie Ralf Werner. Über einen zweiten Rang freute sich Sabine Neumann zudem in der Compound-Frauenklasse. Jeweils dritte Plätze gingen an Emil Nipshagen (Recurve Schüler), Luis Lohoff (Recurve Jugend) und Ralf Werner (Compound Master). Außerdem waren Sven Hörster (4., Langbogen), Oliver Manz (8., Compound Männer) und Jennifer Nipshagen (10., Blankbogen) dabei. In der Gesamtwertung standen Cedric Neumann, Sabine Neumann und die Compound-Mannschaft ganz oben auf dem Treppchen. Rang zwei ging an Oliver Manz und Platz drei an Ralf Werner. -pk-