Trio auf großer Bühne

Was für eine Auszeichnung: Ein Trio des Fußballkreises Remscheid wird am 30. April im Karl-Lieberknecht-Stadion in Potsdam das Endspiel um den DFB-Pokal der Junioren (U19) zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln leiten. Auf Schiedsrichter Kristijan Rajkovski und seine Assistenten Marvin Szlapa sowie Gianluca Röttgen werden dann auf ganz großer Bühne ab 11 Uhr viele Augen gerichtet sein. Klar, dass die Schiri-Vereinigung des kleinsten FVN-Kreises mächtig stolz auf die Nominierung ist. Der Vorsitzende Himmet Ertürk: „Eine super Werbung, um Schiedsrichter zu gewinnen.“ Wir berichten demnächst noch ausführlich. ad