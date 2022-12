Triathlon: ATV plant die 38. Auflage

Die Genehmigung für 2023 liegt vor.

Die Coronapandemie hatte auch der traditionellen Triathlon-Veranstaltung des ATV Hückeswagen in den vergangenen Jahren arg zu schaffen gemacht. Ausfall reihte sich an Ausfall. Jetzt schaut man bei den Verantwortlichen optimistisch nach vorne.

Die Genehmigung für 2023 liegt vor. Am 13. August kommt es zur 38. Auflage des beliebten Großereignisses. Die Online-Anmeldungen für Volks- und Mitteltriathlon werden voraussichtlich ab Ende Januar/Anfang Februar 2023 möglich sein. Wer sich vorher noch sportlich betätigen möchte: Der ATV richtet am 31. Dezember wieder seinen Silvesterlauf aus. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der ATV-Halle (Fürstenbergstr. 22) in Hückeswagen. Es geht dann nicht um Zeiten, sondern um einen gemeinschaftlichen Jahresabschluss. ad