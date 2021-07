HGR trennt sich von Trainer Frank Berblinger

Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren.

Von Andreas Dach

Frank Berblinger ist nicht mehr Trainer der HG Remscheid. Am Montagabend informierte Handball-Boss Ralf Hesse die in erheblichen Abstiegsnöten befindliche Mannschaft des Regionalligisten über die am Vormittag vollzogene Trennung. „Wir brauchen einen neuen Impuls“, sagte der Hauptgesellschafter und Geschäftsführer. „Und das geht nur über einen neuen Trainer.“

Ein Paukenschlag zu Wochenbeginn also bei der HGR, die durch die vermeidbare Niederlage gegen den TV Jahn Wahn am Samstag noch tiefer in den Abstiegsstrudel geraten ist. Es bleiben nur noch acht Spiele, um den aktuellen Abstiegsrang zu verlassen. Unversucht bleiben soll nichts.

Noch einmal Hesse: „Ich trage die Verantwortung und muss den Kopf hinhalten. Ich bedauere sehr, dass ich in meiner letzten Saison noch einen Trainerwechsel vollziehen muss.“ Bei dem Neuen, der so schnell wie möglich verpflichtet werden soll, muss es sich nach HGR-Wunsch um einen gestandenen Mann handeln, „der in der Lage ist, das Ruder herumzureißen“. Er soll das verunsicherte Team bereits auf das schwierige Auswärtsspiel am Samstagabend in Korschenbroich vorbereiten.

Co-Trainer Jörg Müller bleibt dem Verein erhalten

Wobei auch die Spieler, die momentan zum Teil erheblich hinter den Erwartungen zurückbleiben, in die Pflicht genommen werden sollen. Co-Trainer Jörg Müller bleibt dem Verein nach RGA-Informationen in unveränderter Funktion erhalten.

Und was sagt Frank Berblinger, der am Montagmorgen von Hesse über die Freistellung informiert worden ist? „Ich fühle ich vor den Kopf gestoßen. Damit habe ich nicht gerechnet.“ Für ihn sei das zu keinem Zeitpunkt absehbar gewesen. Am Abend verabschiedete er sich persönlich von der Mannschaft und wünschte ihr alles Gute. Berblinger: „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie Gas geben und unabhängig von meiner Person alles für den Klassenerhalt tun sollen.“

Der frühere Bundesligaspieler und sechsfache Jugend-Nationalspieler hatte zu Saisonbeginn das Traineramt bei der HGR übernommen. Seine (kurze) Amtszeit beim Regionalligisten war nicht von Glück geprägt. Zwischenzeitlich fiel Berblinger krankheitsbedingt mehrere Wochen aus.

Personalien: Philip Baier wird den Club nach Vereinsangaben nach Saisonende verlassen. Der erfahrene Linksaußen wird sich wohl der HSG Bergische Panther II anschließen. Mit Rechtsaußen Lukas Pütz hat man bislang noch keine Einigung über eine weitere Zusammenarbeit erzielt.