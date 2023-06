Trautvetters Saison der Superlative

Die Torjägerin erzielte 65 der 170 Hilgener Treffer.

Mit den Bezirksliga-Fußballerinnen der TG Hilgen gewann Sophie Trautvetter nicht nur 27 der 28 Saisonspiele, was am Ende Titel und Landesliga-Aufstieg mit fünf Punkten Vorsprung auf den Wuppertaler SV bedeutete.

Auch für sie persönlich hätte es besser kaum laufen können. Die Torjägerin erzielte 65 der 170 Hilgener Treffer und sicherte sich dadurch relativ unangefochten – Leandra Montag von TuSpo Richrath, die erste Verfolgerin, kam auf 50 Tore – die Torjägerkrone.

Bemerkenswert: Deutschlandweit gab es nur eine Fußballerin, die in der sechsthöchsten Spielklasse häufiger traf als Trautvetter. Lisa Schramm von der BSG ScanHaus Marlow in Mecklenburg-Vorpommern brachte es in nur 21 Spielen auf 78 Tore. fab