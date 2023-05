Traumstart für RW

Tennis-Niederrheinliga: Herren 60.

Was für ein Saisonstart in die Niederrheinliga. Die Herren 60 von Rot-Weiß Remscheid haben eine Woche nach dem 9:0-Erfolg in Korschenbroich auch im zweiten Spiel einen 9:0-Kantersieg gelandet. Auf der eigenen Anlage ließen sie der 2. Mannschaft des Rochusclub Düsseldorf keine Chance. „Man muss allerdings berücksichtigen, dass die Gäste nicht in Bestbesetzung angetreten sind“, erklärte Teamsprecher Michael Rohwer.

Frank Piesker, Stephan Brauckmann, Michael Rohwer, Wolfgang Freres und Ralph Schöpp landeten jeweils teils glatte Zwei-Satz-Siege. Jürgen Höh setzte sich nach einem nervenaufreibenden Spiel und einer starken Leistung schließlich in seinem Einzel im dritten Satz durch. Auf die Austragung der Doppel verzichteten dann die Gäste. So gingen drei weitere Punkte an die Remscheider.

An diesem Samstag (14 Uhr) steht für Rot-Weiß eine wesentlich härtere Nuss auf dem Programm. Dann geht es zu BW Issum, den Favoriten auf den Titel. Das Team vom Niederrhein hat sich mit einigen ausländischen Kräften verstärkt. „Wir sind aber guter Dinge und freuen uns auf die Aufgabe“, betonte Rohwer. pk