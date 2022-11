Traum der Rader platzt

Es hat leider nicht gereicht für die Fußballer des SC 08 Radevormwald.

Beim Voting für das Heimspiel auf Schalke kam der SC Radevormwald 08 am Ende auf 5879 Stimmen und musste damit dem Gewinner DJK Wacker Mecklenbeck (9114) und dem SV Viktoria Winnekendonk (8929) den Vortritt lassen. Schade!

Die Jungs um Joel Schneider hätten es verdient gehabt, das Ligaspiel gegen Berghausen am 13. November in der Bundesliga-Arena auszutragen. So sympathisch hatten sie auf jeglichen Plattformen für sich geworben. fab