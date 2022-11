Trainer-Trio des SV 09/35 ist Geschichte

Testspiele der Fußball-Landesligisten: FCR gewinnt bei U19 des WSV.

Von Peter Kuhlendahl

Nicht nur wegen des 2:0 (1:0)-Siegs des FC Remscheid im Testspiel beim A-Junioren-Niederrheinligisten Wuppertaler SV war FCR-Trainer Marcel Heinemann sehr zufrieden: „Es war ein richtig schöner Abend, und ich habe viele Bekannte aus meiner Zeit beim WSV wiedergesehen.“ Nach einer kampfbetonten ersten Halbzeit, in der Sebastian Bamberg kurz vor der Pause traf, wurde die spielerische Überlegenheit der Remscheider dann immer größer. Germano Bonanno gelang in der 68. Minute der zweite Treffer. An diesem Wochenende hat das Team frei. Am Montag (19.08 Uhr) sind alle dann bei der Jahreshauptversammlung des Vereins, die im CVJM-Saal in Lüttringhausen stattfindet.

Derweil testete Ligakonkurrent SV 09/35 Wermelskirchen beim Mittelrheinligisten SV Bergisch Gladbach und unterlag mit 2:3 (0:3). Zum Einsatz kamen in erster Linie die Akteure, die Spielpraxis sammeln sollten. Auch Trainer Sebastian Pichura war auf dem Platz. Allerdings knickte er bereits nach vier Minuten um und musste nach 38 Minuten ausgewechselt werden. „Mindestens ein Außenband ist gerissen. Hauptsache es hat keinen Spieler erwischt“, erklärte er. Die Treffer für den SV 09/35 erzielten Christian Mendy (58.) und Resit Cetin (65.).

Eine personelle Veränderung gibt es im Trainerstab. Zeljko Nikolic übernimmt den Landesligisten Kiersper SC. Pichura: „Allerdings ist er mittwochs auch bei uns weiter dabei.“