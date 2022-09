Trainer Lars Hartmann kehrt der TG Hilgen II den Rücken

Mit großem Bedauern hat man bei der TG Hilgen den Rücktritt von Lars Hartmann zur Kenntnis genommen. Nach anderthalbjähriger Tätigkeit bei der 2. Mannschaft, die in der Fußball-Kreisliga A spielt, hat sich der Trainer aus persönlichen Gründen verabschiedet. Jan-Mark Vollmann, Geschäftsführer Fußball bei der TGH, sagt: „Lars hatte sich gut in den Verein integriert und tolle Arbeit geleistet. Wir bedanken uns bei ihm in aller Form.“ Die bisherigen Co-Trainer Andreas Herweg und Mark Bros rücken nun in die erste Reihe und haben das Ruder übernommen. -ad-