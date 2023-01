Trainer lässt die Katze aus dem Sack

Serkan Hacisalihoglu (r.) war zuletzt an der Seite von Acar Sar als Co-Trainer beim Landesligisten DV Solingen aktiv.

Serkan Hacisalihoglu schließt sich TuRa Süd an.

Er hatte vor einigen Tagen noch eine personelle Überraschung angekündigt. Und jetzt hat Hakan Hacisalihoglu, der Trainer des A-Ligisten TuRa Remscheid-Süd, die Katze aus dem Sack gelassen. Serkan Hacisalihoglu wird für die Bliedinghausener in der Kreisliga A auf Torejagd gehen. „Er ist ab sofort spielberechtigt“, sagt ein erfreuter Süder Coach. Mit der Verpflichtung des Stürmers dürfte die noch monatelange Sperre von Serkan Özkan kompensiert werden, der kürzlich vom Bezirksligisten BV Burscheid gekommen ist.

Serkan Hacisalihoglu war zuletzt an der Seite von Acar Sar als Co-Trainer beim Landesligisten DV Solingen aktiv. Dort musste das Duo im Spätherbst allerdings seinen Hut nehmen. Interesse am mittlerweile 39-Jährigen soll in den vergangenen Wochen auch Bezirksligist Dabringhauser TV gehabt haben.

Im Fußballkreis Remscheid ist Serkan Hacisalihoglu nicht zuletzt durch seine Zeit beim Landesligisten FC Remscheid in Erinnerung. Bevor er zu DV Solingen gewechselt war, spielte er unter anderem auch beim Bezirksligisten SC Ayyildiz Remscheid.