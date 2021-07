Trainer können mit Niederlagen leben

FCR und DTV verlieren Testspiele, Bezirksligist SC 08 seinen Kapitän. Die Generalprobe folgt.

Von Fabian Herzog

Es geht auf die Zielgeraden in der Vorbereitung. Vor den drei Fußball-Bezirksligisten des Kreises Remscheid stehen die letzten Vorbereitungsspiele, ehe es am 5. März wieder im Pflichtspielbetrieb weitergeht. Auf das karnevalistische Treiben wird dabei am Wochenende nur bedingt Rücksicht genommen.

Spitzenreiter FC Remscheid scheint sich sportlich auf einem guten Weg zu befinden. Ungeachtet der undurchsichtigen Situation auf funktioneller Ebene und dem personellen Engpass bereitet Trainer Zdenko Kosanovic seine Schützlinge intensiv darauf vor, den Neun-Punkte-Vorsprung in den ausstehenden 16 Begegnungen ins Ziel zu bringen. „Wir kommen immer besser in Schwung“, sagte der Coach trotz der 0:4 (0:2)-Niederlage am Mittwoch gegen Oberligist Cronenberger SC.

Gegen die Mannschaft um die beiden Ex-FCR-Spieler Julian Kanschik und Tarkan Türkmen fehlten den Remscheidern Ferhat Ülker (krank), Bedri Mehmeti (Außenbandverletzung) und Adis Babic. Letzterer plagt sich erneut mit Fersen-Problemen herum. Ihn ersetzt Marius Suchanoff in der Innenverteidigung, der auch diese Aufgabe gewohnt zuverlässig löste. „Wir haben gut dagegengehalten“, bilanzierte Kosanovic.

Am Sonntag (13 Uhr) gastiert der FCR beim A-Kreisligisten SC Phönix Essen. Dort könnten nach Lage der Dinge Adis Babic und Bedri Mehmeti wieder erste Comeback-Minuten absolvieren.

Für einen ehemaligen Remscheider wird es eine ganz besondere Partie. Tuncay Kurmali spielt seit seinem Abschied vom FCR bei den Essenern – und nun erstmals gegen seinen Ex-Club, für den er über zehn Jahre lang die Fußballschuhe geschnürt hat. „Ich freue mich riesig drauf“, sagte der 40-Jährige mit Blick auf Sonntag.

DTV verliert 0:4 in Monheim – am Samstag geht´s nach Vohwinkel

Der Dabringhauser TV verlor am Mittwoch im Gleichschritt mit dem FCR. Ebenfalls mit 0:4 (0:2). Ebenfalls gegen ein höherklassiges Team – allerdings „nur“ beim Landesliga-Mitfavoriten 1. FC Monheim. „Mit dem letzten Aufgebot haben wir phasenweise ein Riesenspiel gemacht“, sagte Trainer Acar Sar. Zwei Doppelschläge (41./44. und 57./60.) verhinderten ein besseres Ergebnis.

Was dem Coach aber gar nicht gefiel, war eine Szene aus der 70. Minute. Da wurde Zakaria Soumah, Leihgabe aus der Zweiten, gefoult, revanchierte sich mit einer Tätlichkeit und flog mit Rot vom Platz.

Am Samstag bestreitet der DTV sein letztes Testspiel des Winters. Beim Landesliga-Spitzenteam FSV Vohwinkel (14 Uhr) werden wohl weiterhin die verletzten Marco Rzeha, Haydar Akman, Luca Lilliu und Fabian Uthoff fehlen. Sar: „Der Kader wird nicht größer.“

Rader Generalprobe am Freitag gegen den SSV Bergisch Born

Auch der SC 08 Radevormwald testet ein letztes Mal. Am Freitag (19.30 Uhr) kommt der SSV Bergisch Born zum Kollenberg. Dann muss Trainer Erdal Demir erneut – wie wohl auch in den restlichen Meisterschaftsspielen – improvisieren. Kapitän Fatih Yamak hat sich aus privaten Gründen endgültig aus der Bergstadt verabschiedet, Volkan Gülenc steht aus beruflichen Gründen maximal nur noch auf Abruf bereit.

BEZIRKSLIGA SPIELAUSFALL So wirklich daran geglaubt hatte – außer vielleicht Staffelleiter Martin Schürmann – wohl niemand, dass im Februar am Höferhof Fußball gespielt werden kann. So kam die Absage des DTV-Nachholspiels gegen den FCR vom vergangenen Sonntag genau so wenig überraschend wie die der für den Karnevalssamstag angesetzten Partie in Dabringhausen gegen Union Velbert. „Die Plätze bleiben gesperrt“, sagt Betriebshofleiter Volker Niemz.

Zudem fallen Neuzugang Enis Qosa (Leiste) und Christian Konsen (Knie) aus. Auch deswegen war Demir froh, am Mittwoch gegen Türkiyemspor Remscheid II viel ausprobieren zu können. „Das war aber auch das einzig Positive“, betonte der Coach nach dem 4:1 (1:0)-Sieg über den B-Kreisligisten, bei dem Eren Eryürük, Tim Klee, Ibrahim Demiroglu und Pascal Schmid bei einem Gegentor von Soufian Tissoudali trafen. Demir: „Ansonsten war das für die Katz´.“