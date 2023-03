Tradition wird bewahrt

Herren-Doppel-Turnier in Westen.

Aus dem traditionsreichen Hastener Herren-Doppel-Turnier wird das Remscheider Herren-Doppel-Turnier. An diesem Wochenende werden auf drei Plätzen der Halle Westen die Titelkämpfe in den Altersklassen 75+ und 125+ ausgetragen. Hartmut Garbe, der zum Organisationsteam und zu den Chefs in Westen gehört, sagt: „Wir freuen uns darauf, handelt es sich doch um das einzige Turnier dieser Art in der Stadt.“

Am Samstag und am Sonntag beginnen die Spiele jeweils um 9.30 Uhr und dürften für guten Sport stehen. Vertreter mehrerer Vereine packen mit an, um dauerhaft dieses Angebot machen zu können. Wobei man die Vision hat, in den kommenden Jahren auch die Halle des Hastener TV (neben Westen) mit in das Turnier mit einzubeziehen.

Für die 75+ (gespielt wird in Dreier-Gruppen) liegen 15 Meldungen vor, für die 125+ sind es acht (zwei Vierergruppen). Später werden, je nach Platzierung, neue Gruppen gebildet. „Ein paar Meldungen mehr hätten es gerne noch sein dürfen“, findet Frank Hemmerling, der auch zum Orga-Team gehört. Aber: Ein Anfang ist gemacht. -ad-