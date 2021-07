Torjäger Patrick Kunde wechselt zum SV 09/35

Am Sonntag will der Spitzenreiter alles klar machen und hat deshalb die Partie im Eifgen gegen den SSV Dhünn auf 13 Uhr vorverlegt. „Damit wir anschließend mehr Zeit haben“, sagt Co-Trainer Guido Krüger mit einem Augenzwinkern. Mittlerweile stehen auch die ersten Neuzugänge fest. Neben den beiden A-Jugendlichen Yannik Wylezol und Alex Dick wird auch Patrick Kunde das Team verstärken. Der Goalgetter des VfB Marathon hat in dieser Saison schon 36-mal geknipst. fab