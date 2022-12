Tore als Salz der Suppe

Hinter dem Nachwuchs der IGR Remscheid liegt ein in jeder Beziehung torreiches Wochenende. In der Vorrunde der NRW-Meisterschaft war die U11 in Wuppertal mit zwei Teams am Ball und machte unterschiedliche Erfahrungen. Die Erstvertretung feierte hohe Siege gegen den RSC Cronenberg (18:0), den GRSC Mönchengladbach (21:1) und den TuS Düsseldorf-Nord (20:0). Die Tore gingen auf das Konto von Max Hager (19), Ben Hager (10), Emil Decius, Zoe Hager (je 9), Ben Kulik (7) und Noah Wienberg (5). Die Zweite unterlag Cronenberg mit 1:13 und der SK Germania Herringen mit 0:29. Der Ehrentreffer war Nils Labensky vorbehalten.