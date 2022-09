Tolle Tage auf der Anlage

Remscheid. Auf drei tolle Tennistage auf der Anlage an der Baisieper Straße konnten alle Beteiligten des Remscheider Mixed-Turniers zurückblicken. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung von Blau-Weiß und Rot-Weiß Remscheid. Bei bestem Wetter fanden die Partien vor vielen Zuschauern statt. Nach der Vorrunde ging es in drei Gruppen mit den K.o.-Spielen weiter. In der Gruppe A siegten Hannah Otto/Dennis Bonna gegen Michelle Koch/Robin Kürten. Caro Beckmann/Janne Hardenbruch gewannen das Finale der Gruppe B gegen Sandra Wiedenhoff/Andreas Otto. In der Gruppe C hatten Alina und Fabian Riedel nach dem Sieg gegen Annika Platt/Friedel Hessenbruch die Nase vorn. pk