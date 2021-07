„Titan“ Tauschel schlägt nicht alle Türen zu

Ende der Laufbahn mit 29 Jahren. Erklären Sie uns das doch bitte.

Nico Tauschel: Ich habe mir die Frage schon länger gestellt, wann für mich Schluss ist. In den letzten anderthalb Jahren habe ich gespürt, dass ich nicht mehr die Leidenschaft mitbringe, um viermal pro Woche für den Fußball unterwegs zu sein. Der Spaß ist ein bisschen verloren gegangen. Als Führungsspieler musst du aber vorneweg gehen und 110 Prozent geben. Bevor ich etwas nur noch mit dem halben Arsch mache, ziehe ich lieber einen Schlussstrich.

Handelt es sich um einen Entschluss für die Ewigkeit?

Tauschel: Es bringt nichts, sich alle Türen zuzuschlagen. Wenn ich irgendwann merke, dass es mir wieder in den Fingern kribbelt, kann es auch wieder in die andere Richtung gehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Es müsste mich schon etwas sehr reizen.

Wenn also die SG Hackenberg fragen würde . . .

Tauschel: Wegen der kurzen Wege könnte das die wahrscheinlichste Möglichkeit sein. Aber wie gesagt: Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich nicht vor, wieder im Tor zu stehen. Ich werde mir bestimmt viele Spiele anschauen – beim FCR, in Hackenberg oder auch beim VfB Marathon, wo ich einige Kumpels habe.

Sie haben darüber gesprochen, dass der Spaß im Laufe der Zeit mehr und mehr verloren gegangen ist. Hat das etwas mit dem FCR zu tun gehabt?

Tauschel: Nein, die Gemeinschaften im Fußball haben sich grundsätzlich verändert. Das hat nichts mit einem speziellen Verein zu tun. Ich mag jeden Einzelnen von den Jungs. Und doch bleibt so manches auf der Strecke. Es gibt nicht mehr solchen Zusammenhalt, man sitzt nach Spielen oder dem Training nicht mehr so lange zusammen.

Warum hat der FCR im letzten Spiel in Rath enttäuscht, obwohl es doch noch um so viel ging?

Tauschel: Das war von unserer Seite gewiss nicht geplant. Wir wollten die Saison nicht als Sommerkick auslaufen lassen. Uns hat die Durchschlagskraft im Spiel nach vorne gefehlt. Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel durchzudrücken.

Mit Blick auf die gesamte Spielzeit war das nicht in jeder Phase der Saison so.

Tauschel: Wir hatten einen richtig guten Start, dann haben wir einige Klatschen bekommen. Überlebenswichtig war, dass wir im alten Jahr noch die Spiele gegen Rath und Odenkirchen gewonnen haben. In 2019 war der März dann unser goldener Monat. Was man vielleicht konstatieren muss – wenn wir nicht müssen, dann liefern wir nicht.

Unterbrochen von einem halben Jahr in Hilden haben Sie neun Jahre für den FCR gespielt. Welche Gefühle begleiten Sie nun?

Tauschel: Ich bin mit mir persönlich im Reinen. Ich glaube, dass ich mich insgesamt gut verkauft habe. Man darf nicht vergessen, dass ich einst als dritter Torhüter hinter Björn Kreil und Nenad Radanovic gekommen bin und dann eine gute Entwicklung genommen habe. Ich habe jedenfalls immer alles gegeben, wenn auch nicht immer alles gut war.

Welche Spiele oder Momente bleiben besonders im Gedächtnis haften?

Tauschel: Als Björn Kreil in den Flitterwochen war, bekam ich die Gelegenheit, mich drei Spiele lang zu zeigen. Das ist mir gut geglückt. Danach bin ich im Tor geblieben.

ZUR PERSON

NICO TAUSCHEL Der in Velbert tätige Außendienstler wurde am 31. März 1990 in Lennep geboren. Zu seinen Stationen gehörten unter anderem der FCR und der Wuppertaler SV.