RTV verliert, Kolping siegt

Gegen den TSV Fortuna Wuppertal gab es eine vor allem in der Deutlichkeit nicht eingeplante 3:9-Niederlage. Nur in der Anfangsphase konnte der Gastgeber die Partie offen gestalten. Bis dann beim Stand von 2:2 zwei Partien fast zeitgleich im Entscheidungssatz an den bergischen Rivalen gingen.