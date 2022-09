RTV verliert erneut

Den Saisonstart des Remscheider TV in der Tischtennis-Landesliga muss man endgültig als missglückt bezeichnen.

Gegen den TTC Hagen setzte es eine 3:9-Niederlage, die unter anderem auf das Fehlen von Arnd Umminger und Dirk Katthagen zurückzuführen war. Bis zum Stand von 3:4 konnte der Gastgeber mithalten, dann zogen die Gäste unaufhaltsam davon und gewannen auch in der Höhe verdient.

Der RTV will den Bock nun am kommenden Freitag umstoßen und die ersten Punkte dieser Spielzeit holen. Gegen Hagen waren Bastian Rosbach und Adam Przybyla in den Einzeln und das Doppel Przybyla/Markus Löbbert erfolgreich.