Tischtennis: RTV steht vor dem Abstieg

Remscheid. -pk- Da der Remscheider TV kurzfristig auch noch auf den erkrankten Adam Przybyla verzichten musste, stand er in der Landesliga in der Partie gegen den TTC Altena II von Beginn an auf verlorenem Posten und unterlag in eigener Halle mit 3:9. „Damit rückt der Klassenerhalt in immer weitere Ferne“, erklärte Bastian Rosbach, der zwei Einzel gewann. Dirk Katthagen und André Siebert punkteten im Doppel.

Dagegen siegte die SG Kolping am Freitagabend mit 9:5 bei der SG Schönebeck und hat sich im oberen Tabellendrittel der Bezirksliga festgesetzt. Punkte: Peter Sehnke, Markus Neumann, Günter Koch (je 2), Mehmet Gültekin sowie die Doppel Koch/Sehnke und Armin Dittmann/Gültekin.

