Tischtennis: RTV landet wichtigen Sieg

Nach zuletzt zwei Niederlagen hatte der Remscheider TV in der Landesliga endlich wieder Grund zu feiern.

Am Samstagabend siegte das Team beim TTV Letmathe mit 9:4 und holte wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. „Wir haben dank einer kämpferisch überzeugenden Leistung gewonnen“, sagte RTV-Spieler Markus Löbbert, der zudem nicht verhehlte, dass die Gastgeber auf ihren Spitzenspieler verzichten mussten.

Punkte: Bastian Rosbach, Löbbert (je 2), André Siebert, Arnd Umminger, Jan-Raul Schmitt, Rosbach/Umminger und Löbbert/Dirk Katthagen. Als selbst ernannter krasser Außenseiter hatte sich Bezirksligist SG Kolping Remscheid am Samstag auf den Weg ins Ruhrgebiet gemacht. Beim neuen Tabellenführer Union Frintrop III gab es dann zwar die erwartete Niederlage, allerdings zogen sich die Remscheider beim 5:9 sehr ordentlich aus der Affäre. Dass es nicht zu mehr reichte, lag an den Doppeln, die allesamt verloren gingen. In den Einzeln punkteten Patrick Winkler (2), Ronald Lenhard, Peter Sehnke und Günther Koch. In der Verbandsliga unterlagen die Frauen des TB Groß-Ösinghausen in eigener Halle gegen den ETuS Wedau mit 3:8. Einzig Sophie Pies, Monika Otto und Ulrike Birkenbeul gewannen ein Einzel. pk