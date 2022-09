RTV kassiert klare Pleite

Zum Saisonauftakt in der Landesliga verlor der Remscheider TV in eigener Halle gegen die TTSG Lüdenscheid.

Zum Saisonauftakt in der Landesliga kassierte der Remscheider TV in eigener Halle eine deutliche 1:9-Niederlage gegen die TTSG Lüdenscheid. Gegen einen der Aufstiegsfavoriten standen die Gastgeber deshalb schon auf verlorenem Posten, da mit Jan-Raul Schmitt, Dirk Katthagen und André Siebert drei Stammkräfte nicht zur Verfügung standen. Aus diesem Grund hatten die Sauerländer von Beginn an leichtes Spiel.

Den Ehrenpunkt für den RTV holte Michael Hofer.

Für die SG Kolping Remscheid gab es zum Start in die Spielzeit in der Bezirksliga eine deutliche 3:9-Niederlage beim TTV DSJ Stoppenberg II. Die SG räumte ein, dass der Sieg der Essener in Ordnung ginge. „Der eine oder andere Punkt mehr war aber möglich“, erklärte Kolping-Sprecher Peter Sehnke. Ronald Lenhard und Armin Dittmann in den Einzeln sowie das Doppel Dittmann/Sehnke holten die Punkte.

Die Verbandsliga-Frauen des TB Groß-Ösinghausen haben mit einem 8:2-Sieg gegen den TTC BW Geldern-Veert ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Besser kann man als Aufsteiger nicht in die neue Saison starten. Nachdem die Eingangsdoppel Angelika Zybarth/Sophie Pies und Monika Otto/Barbara Lang die ersten Punkte für die Burscheiderinnen holten, siegten Otto, Lang (je 2) sowie Zybarth und Pies auch in den Einzeln. pk