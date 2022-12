RTV ist froh über Pause

Der Remscheider TV musste sich in der Tischtennis-Landesliga mit einer 5:9-Niederlage auch bei der Zweiten des TSV in Wuppertal geschlagen geben. Nach dem letzten Spiel in diesem Kalenderjahr steht der RTV nur einen Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz und überwintert auf einem Relegationsrang.