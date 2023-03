Pleiten für RTV und SG

Egal ob am Freitagabend oder am Sonntagvormittag.

Für den Remscheider TV in der Landesliga und die SG Kolping Remscheid in der Bezirksliga gab es keine Erfolgserlebnisse. Der RTV kassierte am Sonntag beim Haaner TV eine 2:9-Niederlage und ist weiter im freien Fall in Richtung Bezirksliga. Nach einem 0:4-Rückstand sorgten Bastian Rosbach und Dirk Katthagen mit Siegen in ihren Einzeln für die beiden Punkte.

In der Bezirksliga war Kolping am Freitag bei der 2. Mannschaft des TTC Werden klar unterlegen und verlor mit 3:9. „Das war nicht unser Tag“, berichtete Teamsprecher Armin Dittmann. Einzig Patrick Winkler, Markus Neumann und Ronald Lenhard punkteten in den Einzeln. -pk-