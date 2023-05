Tischtennis: Otto genießt die DM

Sportlich lief nicht alles rund.

Sportlich lief zwar nicht alles rund, aber die Remscheiderin Monika Otto, die für den TB Groß-Ösinghausen spielt, genoss die Teilnahme an der Deutschen Senioren-Meisterschaft in Ahrensburg. Da sie nach einer Verletzung ohne Spielpraxis an der DM teilnahm, schied sie im Einzel aus. Allerdings bezwang sie in ihren Gruppenspielen die Norddeutsche Vizemeisterin.

An der Seite ihrer langjährigen Doppelpartnerin Kornelia Ruthenbeck erreichte Otto das Viertelfinale. Dort zog das Duo dann aber gegen die späteren neuen Deutschen Meister mit 1:3 den Kürzeren.

Im Mixed fiel ihr eigentlicher Partner Hans-Joachim Becker kurzfristig aus. Bernd Krähe sprang ein, der zum ersten Mal an einer Deutschen teilnahm und sich mit ihr im ersten Spiel geschlagen geben musste. Pech hatte die Remscheiderin dann am Ende. Statt am Abschlussabend teilzunehmen, musste sie sich wegen eines Wespenstichs in ärztliche Behandlung begeben. Otto: „Trotzdem war es schön.“ pk