Tischtennis: Luft für RTV wird dünner

Obwohl die Luft im Abstiegskampf in der Landesliga immer dünner wird, gibt der Remscheider TV nicht auf. Auch nach der 6:9-Heimniederlage gegen das TT-Team Hagen am Samstagabend. „Wir peilen weiter die Relegationsränge an, um nicht den direkten Gang nach unten antreten zu müssen“, erklärte RTV-Spieler und -Sprecher Markus Löbbert. Der RTV erwischte zwar den besseren Start und ging mit 3:1 in Führung. In der Folge gingen dann aber alle engen Spiele an die Gäste. Die Punkte in den Einzeln holten Bastian Rosbach, André Siebert, Adam Przybyla und Dirk Katthagen. Rosbach/Arnd Umminger und Przybyla/Siebert konnten ihre Doppel für sich entscheiden. pk