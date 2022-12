Kolping spielt und feiert

Ein sehr gelungenes vereinsinternes Weihnachtsturnier bei der SG Kolping.

Auf ein sehr gelungenes vereinsinternes Weihnachtsturnier kann man bei der SG Kolping zurückblicken. In der Halle der Adolf-Clarenbach-Schule waren die Ergebnisse völlig nebensächlich. Vielmehr kam es auf das nette Miteinander von 20 Erwachsenen und zehn Jugendlichen an, was sich unter anderem bei den Doppeln ausdrückte, bei denen immer ein Älterer mit einem Jüngeren ein Team bildete.

So kamen die Nachwuchsspieler in den Genuss, auch mal mit den Besten zusammenzuspielen. Alle hatten ihren Spaß. Beim gemeinsamen Essen wurde noch lange über die absolvierten Partien und den Verein überhaupt philosophiert. Der jüngste Teilnehmer war gerade mal acht Jahre alt, der älteste 78. Hans Becker, bei der SG Kolping eine lebende Legende, spielt noch immer in der 3. Mannschaft. Bemerkenswert.