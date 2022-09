Tischtennis: Kolping feiert ersten Sieg

Mit einer knappen 7:9-Niederlage beim TTC Altena II musste Landesligist Remscheider TV am späten Samstagabend die Heimreise aus dem Sauerland antreten. In einer Partie, die beide Teams ersatzgeschwächt bestritten, setzte sich der RTV überraschend auf 5:2 ab. „Dann zeigte sich aber die Klasse des Gegners“, berichtete Teamsprecher Markus Löbbert. Die endgültige Entscheidung fiel aber erst im Schlussdoppel, in dem sich Löbbert an der Seite von Dirk Katthagen in fünf Sätzen geschlagen geben musste. Punkte: Katthagen (2), Rosbach, Przybyla, Siebert, Löbbert/Katthagen, Przybyla/Siebert.