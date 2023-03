Ein klarer Sieg und eine klare Niederlage

So lautete die Ausbeute der Frauen- und der 1. Männer-Mannschaft des TB Groß-Ösinghausen am Wochenende.

Eine klare Niederlage, ein klarer Sieg. So lautete die Ausbeute der Frauen- und der 1. Männer-Mannschaft des TB Groß-Ösinghausen am Wochenende. In der Verbandsliga unterlagen die Burscheiderinnen in eigener Halle gegen den TuS 08 Rheinberg mit 1:8. Allerdings täuscht das Ergebnis über den engen Spielverlauf. Gleich in sechs Partien ging es in den entscheidenden Satz.

Fünf Mal punkteten dabei die Gäste. Einzig Bärbel Lang konnte ihre Begegnung gewinnen. Derweil setzten sich die TBÖ-Herren in der Bezirksklasse glatt mit 9:0 gegen den CVJM Lüttringhausen durch. Allerdings traten die Gäste nicht in Bestbesetzung an. Die Punkte holten Falk Fröhlingsdorf, Christian Klasberg, Marc Illner, Stephan Müller, Simon Stadler und Adrian Gembalczyk in ihren Einzeln sowie die Doppel Klasberg/Gembalczyk, Fröhlingsdorf/Stadler und Illner/Müller. pk