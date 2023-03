Tischtennis: Kein Essen für Kolping

Die SG Kolping Remscheid verlor 6:9 gegen den SSV Preußen Elfringhausen.

Auch im fünften Spiel des Jahres ging Tischtennis-Landesligist Remscheider TV als Verlierer hervor. Das 4:9 gegen den TTC Wuppertal war gar die siebte Niederlage in Folge. Dabei brachten die Doppel Bastian Rosbach/Markus Löbbert und Arnd Umminger/Dirk Katthagen den RTV mit 2:0 in Führung. Danach gelangen aber nur noch Einzel-Punktgewinne durch Rosbach und Katthagen.

Beim Bezirksligisten SG Kolping Remscheid ist es eine gute, alte Tradition, nach dem Spiel gemeinsam Essen zu gehen. Doch daraus wurde nun zum zweiten Mal in Folge nichts, da das Team beim 6:9 gegen den SSV Preußen Elfringhausen erneut fast vier Stunden an der Platte stand. Entsprechend der langen Spielzeit ging es in einigen Partien in den fünften Satz. „Nach der klaren Niederlage im Hinspiel sind wir gar nicht so unzufrieden“, erklärte SG-Sprecher Armin Dittmann, der einen Sieg besteuerte. Die weiteren Punkte holten Patrick Winkler, Günther Koch, Markus Neumann und Peter Sehnke. Ihr Doppel gewannen außerdem Winkler und Koch. fab/pk