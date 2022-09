Tischtennis: CVJM startet mit Sieg

In eigener Halle bezwang der CVJM die TTG Langenfeld III mit 9:2.

Die Tischtennisspieler des CVJM Lüttringhausen hatten den Saisonstart lange herbeigesehnt. Zum einem weil auch sie in diesem Kalenderjahr noch keine Meisterschaftsspiele bestreiten konnten. Zum anderen weil sie nach dem Aufstieg endlich wieder in der Bezirksklasse ran durften. Und dabei waren sie auch gleich erfolgreich. In eigener Halle bezwang der CVJM die TTG Langenfeld III mit 9:2. Die Punkte in den Einzeln holten Florian Schöps, Urs Möller (je 2), Phil Karthaus, Jörg Blondrath sowie die Doppel Karthaus/Strecker, Schöps/Möller und Blondrath/Schulte.

Die Herren des TB Groß-Ösinghausen hatten sich bekanntlich freiwillig in die Bezirksklasse „zurückgezogen“. Dort landeten die Burscheider am ersten Spieltag einen glatten 9:0-Sieg gegen den Haaner TV II. In den Einzeln punkteten Falk Fröhlingsdorf, Christian Klasberg, Adrian Gembalczk, Stephan Müller, Julian und Mike Riemer. Fröhlingsdorf/Klasberg, Gembalczyk/Müller und Riemer/Riemer siegten in ihren Doppeln. pk