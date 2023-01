Tischtennis: CVJM erhält einen Dämpfer

In der Bezirksklasse musste der CVJM Lüttringhausen gleich zu Beginn der Rückrunde einen echten Dämpfer hinnehmen, der so nicht erwartetet worden war. Nach einem noch klaren Sieg im Hinspiel unterlagen die Lüttringhausener nun mit 5:9 gegen die 3. Mannschaft der TTG Langenfeld. Damit rutschte der CVJM in der Tabelle auf den vierten Platz ab.