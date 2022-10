BKV ist auf gutem Weg

Die Chancen, dass der Wanderpokal im April 2023 nach Remscheid geht, sind gestiegen. Er wird von vier BKV-Tischtennis-Gemeinschaften ausgespielt, die aus Remscheid, Solingen, Düsseldorf und Essen kommen. In der Hinrunde siegte der BKV Remscheid in allen drei Partien und kann beim erneuten Zusammentreffen in fünf Monaten den Sack zumachen.