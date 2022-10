Thiel und Reduth siegen gleich achtmal

Nein, mit diesen Leistungen war nicht zu rechnen gewesen. Der Remscheider Larus Thiel befindet sich mit der SG Bayer im Training in einer sehr intensiven Phase. Dass er bei den Verbandsmeisterschaften über die Kurzbahn in Wuppertal trotzdem über 100 Meter Freistil einen neuen NRW-Jahrgangsrekord aufstellte – Respekt! Verschwiegen werden sollte in dem Zusammenhang nicht, dass der 13-Jährige damit den deutschen Rekord nur um neun Hundertstel verpasste. Er war einmal mehr ein Sieggarant, gewann bei acht Starts in seiner Altersklasse achtmal. Über 50 Meter Freistil entschied er in 23,96 Sekunden die offene Wertung gegen größtenteils ältere Konkurrenz für sich.