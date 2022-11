Thiel und Co. bei DM in Wuppertal

In der dortigen Schwimmoper finden seit Donnerstag bis einschließlich Sonntag die Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften statt, bei denen auch einige der hiesigen Aktiven am Start sind. Wie unter anderem Yannis Willim, Gian Luca Reduth, Christoph Fildebrandt oder Larus Thiel. Letztgenannter hat über 100 Meter Freistil in 52,14 Sekunden schon wieder einen deutschen Jugend-Rekord aufgestellt. -fab-