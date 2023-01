Thiel geht schon wieder steil

Die SG Bayer Wuppertal mit dem Remscheider Larus Thiel (3. v.l.) gewann die Deutsche Vize-Meisterschaft. Ein großartiger Erfolg in der Schwimmoper.

Zwei fantastische Erfolge für den Remscheider Schwimmer.

Larus Thiel macht da weiter, wo er im Jahr 2022 aufgehört hat. Der Remscheider Schwimmer, der für die SG Bayer startet, kann schon im ersten Monat des neuen Jahres auf zwei großartige Erfolge verweisen. Vor 14 Tagen stellte er über die 50 Meter Schmetterling einen neuen deutschen Rekord auf. Die Zeit: 25,83 Sekunden. Damit hält er über diese Strecke nun die Rekorde der Altersklasse 12, 13 und 14.

Am vergangenen Wochenende legte er nach. Mit der SG Bayer belegte er in der Wuppertaler Schwimmoper beim Bundesfinale des deutschen Mannschaftswettbewerbs im Schwimmen der Jugend den zweiten Rang in seiner Altersklasse. Obwohl sich die Mannschaft gegenüber den Landesfinals im Dezember noch einmal um 19 Sekunden steigerte – Larus Thiel trug sieben Sekunden dazu bei – reichte es nicht für Gold. Das nahm die SG Mittelfranken mit nach Hause, die sich sogar um eine Minute verbesserte. Trotzdem waren Bayer und Thiel stolz auf die erbrachten Leistungen. Deutscher Vizemeister darf sich schließlich nicht jeder nennen.

Zudem war die Stimmung bei den Wettbewerben prächtig. Kein Wunder, dass sich alle schon auf den Dezember 2023 freuen. Dann findet das DJMS-Finale erneut in der Schwimmoper statt. Mit Larus Thiel, der bis dahin sicher längst schon wieder weitere Erfolge verbucht hat. ad