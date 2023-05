TGH will ins Endspiel

Mit den Frauen der SG Hackenberg steht der erste Finalist des Kreispokals bereits fest. Der A-Ligist bezwang in der vergangenen Wochen den Ligakonkurrenten Dabringhauser TV mit 3:1. An diesem Mittwoch wird nun der Gegner ermittelt, auf den die SGH am Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt) im Stadion Reinshagen trifft. Dabei wäre es eine große Überraschung, wenn es nicht wie im vergangenen Jahr der Pokalverteidiger TG Hilgen sein und es so zu einer Neuauflage kommen würde. Der Bezirksligist ist um 20 Uhr (Sportplatz Neuenhof) beim A-Ligisten TS Struck zu Gast. Die Hilgenerinnen spielen eine grandiose Saison, haben in 25 Meisterschaftsspielen 24 Siege eingefahren und stehen vor dem Aufstieg in die Landesliga. pk