TGH vor nächstem Schritt

So langsam dürfen sie den Aufstiegssekt kalt stellen. Na ja, zumindest einkaufen. Okay, vielleicht erst einmal zurücklegen lassen. Fakt ist: Maximal drei Siege benötigt Frauen-Bezirksligist TG Hilgen noch, um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga perfekt zu machen. Dann kann Verfolger Wuppertaler SV machen, was er will.