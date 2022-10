TGH gibt sich nie zufrieden

-tl-Wer hart arbeitet, der wird in der Regel auch belohnt. Wer dann auch noch so einen herausragenden Saisonstart hingelegt hat, wie die Bezirksliga-Frauen der TG Hilgen, der steckt auch mal eine schwierige erste Halbzeit weg und glaubt jederzeit weiter an den Sieg. Beides machte Trainer Tim Klammer beim 4:1 (1:1) gegen den SV Oberbilk aus.