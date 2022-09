TGH-Frauen sind Favorit

Zur Einordnung: Der Gegner ist noch punktlos und steht bei 3:16-Toren. „Wir gucken aber eh nur auf uns“, sagt Trainer Tim Klammer, der weiter hochzufrieden ist. Beim jüngsten Sieg des Spitzenreiters in Hochdahl schieden allerdings Svenja Felbick (Muskelfaserriss) und Jana Müller (Bänderanriss im Sprunggelenk) verletzt aus. Sie werden vorerst fehlen. Dafür ist Jennifer Steinborn in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. Ob sie am Sonntag schon wieder eine Option sein wird, ist offen. Der Blick richtet sich aber auch schon auf den 25. September. Dann kommt der bislang ebenfalls verlustpunktfreie Wuppertaler SV nach Hilgen.-fab-