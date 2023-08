TGH-Frauen setzen auch auf Timo Meier

Burscheid. Die Vorfreude auf die Rückkehr in die Fußball-Landesliga nach mehr als sechs Jahren ist groß, aber auch getrübt. Vor dem Saisonauftakt am Sonntag (13.30 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage) gegen Bayer Uerdingen sind die Sorgenfalten bei Trainer Tim Klammer nicht kleiner geworden. Nach einer „sehr, sehr durchwachsenen Vorbereitung“ droht gegen den Vierten der Vorsaison der Ausfall von Marisa Stöver und Jennifer Steinborn, die sich im Niederrheinpokalduell mit Regionalligist Walbeck (2:6) verletzt haben. Zudem hat sich bei Torhüterin Eda Simsek die Befürchtung eines Kreuzbandrisses bestätigt. „Das ist so bitter“, findet der Coach.