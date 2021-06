TGH-Frauen müssen Ausfälle kompensieren

Alles andere als in bester Besetzung empfangen die Bezirksliga-Fußballerinnen der TG Hilgen am Sonntag (15 Uhr) die SSVg. Haan. Im Duell mit dem Tabellennachbarn – der Vierte spielt gegen den Fünften – fehlen beim Aufsteiger unter anderem Janina Kern und Jennifer Steinborn. An der Herangehensweise ändert dies für Trainerin Monica Rosito nichts: „Unser Ziel sind die drei Punkte. Aber wenn es nicht klappt, ist das halb so schlimm.“ Jüngere Spielerinnen sollen nun mehr Einsatzzeit bekommen. fab