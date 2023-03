TGH-Frauen im Spiel der Spiele

Bezirksliga: Hilgenerinnen bei Verfolger WSV zu Gast.

Von Fabian Herzog

Es ist das Spiel der Spiele. Auch wenn das Aufstiegsrennen der Fußball-Bezirksliga der Frauen am Sonntag noch nicht endgültig entschieden wird, hat das Aufeinandertreffen des Wuppertaler SV mit der TG Hilgen, das um 17 Uhr auf dem Nebenplatz des Zoo-Stadions angepfiffen wird, Finalcharakter. „Mehr Top-Spiel geht nicht“, sagt TGH-Trainer Tim Klammer, dem die Vorfreude anzumerken ist. Die Ausgangslage unterstreicht seine Aussage. Spitzenreiter Hilgen hat sensationellerweise bislang alle Spiele gewonnen, aber „nur“ sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger WSV.

Das Hinspiel war mit 6:1 an die Turngemeinde gegangen. „Natürlich sind wir erpicht darauf, auch am Sonntag zu gewinnen“, sagt Klammer. Dafür überlässt der Tabellenführer nichts dem Zufall. Alle 14 Tage wird derzeit dreimal wöchentlich trainiert, was für die Ambitionen spricht und in der Mannschaft super ankommt. Anders ist die hohe Beteiligung nicht zu deuten. Überhaupt wird der Coach nicht müde, den Charakter seiner Truppe zu loben. „Wenn es eine Definition von Teamgeist gibt, dann sind wir das.“

Angetrieben vom gigantischen Ziel, eine perfekte Saison ohne einen Punktverlust hinzulegen, brennen die Hilgenerinnen auf das Duell am Sonntag, in dem nahezu der gesamte Kader zur Verfügung stehen wird. Klar, alle wollen dabei sein. Auch Mira Incorvaia, die diesmal allerdings nicht auf ihrer etatmäßigen Position als Innenverteidigerin gebraucht wird, sondern als Torhüterin.