TGH-Frauen ballern los

Das lässt sich doch gut an: Die Bezirksliga-Fußballerinnen der TG Hilgen knüpfen da an, wo sie vor Weihnachten aufgehört haben – sie schießen viele Tore. Im Testspiel bei der klassentieferen DJK SV Sparta Bilk sprang ein 13:1 (7:1)-Erfolg heraus. Erfreulich, dass Neuzugang Jennifer Blasiak gleich traf. Zudem feierten Finja Schmidt (vier Tore) und Jenny Steinborn ihre Comebacks. Weiter geht es am kommenden Sonntag mit dem Test gegen Union Blau-Weiß Biesfeld. Beginn auf der Kuno-Hendrichs-Anlage ist um 14 Uhr. ad