TGH dreht Spieß um

Burscheid. Das hatte der Meister in bis dahin 27 Spielen in der Bezirksliga nicht erlebt. Nach sieben Minuten lagen die Frauen der TG Hilgen beim SC Sonnborn mit 0:2 im Hintertreffen. Doch dann drehte das Team auf und siegte im letzten Meisterschaftsspiel am Ende mit 7:2 (4:2). Jeweils ein Doppelpack gelang Finja Schmidt (10./12.), Marisa Stöver (20./90.) und Janina Kern (35./70.). Auch Sophie Trautvetter (65.) steuerte einen Treffer bei. TGH-Coach Tim Klammer war sauer über die Anfangsphase: „Da haben wir verteidigt wie ein Schülerteam.“ -pk-