TGH: Die Frauen sind in Torlaune

Allzu überschwänglich mochte Trainer Tim Klammer den 9:2 (6:0)-Erfolg der Frauen der TG Hilgen im Testspiel gegen den 1. FFC Bergisch Gladbach nicht bewerten. Er entschied sich für eine dezentere Analyse, sagte: „Das war der nächste Schritt in unserer Entwicklung und über weite Strecken okay. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit.“ Gleichwohl drückte die TGH im Duell zweier Bezirksligisten ganz schön auf die Tube und belohnte sich in Hälfte eins mit sechs zum Teil blitzsauberen Toren.