TGH-Coach fordert mehr

8:0, 7:0, 9:3, 5:0 – die deutlichen Ergebnisse am ersten Spieltag in der Frauen-Bezirksliga lassen einen Schluss zu: In der Liga scheint es eine Zweiklassengesellschaft zu geben. „Darüber haben wir auch schon gesprochen“, sagt Tim Klammer, der Trainer der TG Hilgen, der mit seinen Schützlingen den Anspruch hat, oben mitzumischen. Allerdings war er trotz des 7:0-Auftakterfolgs gegen Links II mit dem Auftritt seiner Schützlinge nicht zufrieden. „Die Art und Weise hat mir nicht gefallen.“ Dies solle nun an diesem Sonntag (13 Uhr) besser werden. Da sind die Hilgenerinnen bei der SSVg. Haan im Einsatz und dürften beim Dritten der Vorsaison mehr gefordert sein. Fehlen wird Paula Kruse, die im Urlaub ist. Aus dem ist Patricia Wojarski wieder zurück. -pk-