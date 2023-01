Testspiele liefern viele Erkenntnisse

Fußball-Landes- und Bezirksligisten testen: FC Remscheid, SV 09/35 Wermelskirchen, SSV Bergisch Born und SC Ayyildiz nehmen wichtige Erkenntnisse mit.

Beim HSV Langenfeld gewann Fußball-Landesligist FC Remscheid nicht nur mit 4:1 (2:1), sondern auch – und das dürfte zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres noch wichtiger sein – jede Menge Erkenntnisse. Zum Beispiel: Fehler im Flachpass-Aufbauspiel werden bitter bestraft. Wie nach elf Minuten, als Armen Shavershyans Ballverlust zum frühen Rückstand führte.

Deutlich wurde aber auch: Der FC Remscheid hat Offensivpower. Gegen den Bezirksligisten sprangen Chancen en masse heraus, einzig die Verwertung blieb mangelhaft. Nur Sebastian Bamberg (2), Shavershyan und Sam Kirschsieper trafen.

Letztgenannter, der sehr auffällig agierte, war einer der eingesetzten Winter-Zugänge. Neben Toni Zupo gehörte etwas überraschend auch Vittorio Di Mari dazu, der offiziell noch nicht als solcher bekanntgegeben worden war. Aus einem einfachen Grund: „Er ist für die Meisterschaft noch nicht spielberechtigt“, berichtete Teammanager Mike Zintner.

Der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler, der vom Westfalenligisten Westfalia Herne kommt, hinterließ einen ordentlichen Eindruck. „Es macht Spaß mit den Jungs zu kicken“, sagte der Ronsdorfer. Die nächste Gelegenheit dazu könnte sich am Mittwoch bieten, wenn um 19.30 Uhr auf dem Jahnplatz gegen den SC 08 Rade getestet werden soll.

SV 09/35 Wermelskirchen - Spvg. Wessling-Urfeld

Mit einem 2:2 (1:0) kehrte Ligakonkurrent SV 09/35 Wermelskirchen vom Test bei der Spvg. Wesseling-Urfeld zurück. Nach dem Duell zweier Landesligisten sagte Trainer Sebastian Pichura: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“

Zweimal war seine Mannschaft in Führung gegangen. Vor allem der zweite Gegentreffer ärgerte den Coach: „Wir haben förmlich um den Ausgleich gebettelt.“ Eren Eryürük (Vorarbeit von Umut Demir) und Aydin Türksoy (Vorarbeit von Resit Cetin) waren die Torschützen bei den Gästen, die oft zu kompliziert agierten und ein wenig die Positionierungsdisziplin vermissen ließen.

SSV Bergisch Born bei ESC Rellinghausen

Schon am Samstag war Bezirksligist SSV Bergisch Born im Einsatz und lieferte beim Landesligisten ESC Rellinghausen eine blitzsaubere Vorstellung ab. Nach dem 1:1 (0:0) sagte Trainer Tim Janowski: „Ich war begeistert.“

Schon bevor Carmelo Salpetro die Gäste zehn Minuten nach der Pause in Führung brachte und die Essener in der 77. Minute ausglichen, hatte Born reihenweise gute Chancen. Unter anderem traf Nick Salpetro in Durchgang eins den Pfosten. Am Donnerstag (19.30 Uhr) geht´s zum Westfalenligisten SC Obersprockhövel.

SC Ayyildiz beim BV Bergisch Neukirchen

Überraschend klar, zumindest auf dem Papier, musste sich der SC Ayyildiz geschlagen geben. Beim BV Bergisch Neukirchen, Dritter der Solinger Kreisliga A, verlor der Bezirksligist mit 1:5 (0:2).

Trainer Axel Kilz, dem zehn teils wichtige Spieler nicht zur Verfügung standen, sprach anschließend von einem Rückschritt: „Wir waren defensiv anfällig und offensiv nicht effektiv genug.“ Das Tor erzielte Fatih Kurt zum 1:3.